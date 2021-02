Zu einer rund einstündigen Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls ist es am frühen Freitagmorgen bei Hohen-Sülzen auf der in diesem Abschnitt zweispurigen Bundesstraße 47 gekommen. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Laut Bericht der Wormser Polizei war eine 32-jährige Autofahrerin gegen 7 Uhr auf der B47 in Richtung Worms unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Hohen-Sülzen habe die junge Frau einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen wollen und sei ausgeschert. Dabei, vermutet die Polizei, habe sie die Geschwindigkeit eines ihr auf der linken Fahrspur entgegenkommenden Sattelzugs falsch eingeschätzt und den Überholvorgang fortgesetzt. Laut Polizei bremsten beide Lkw stark ab und lenkten nach rechts. Die entstandene Lücke war für den Pkw dennoch zu schmal. Er wurde „zwischen beiden sich begegnenden Sattelzügen eingekeilt und streifte diese mit der rechten und linken Fahrzeugseite“, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.