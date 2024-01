Die Geschäftsstelle der Barmer in Ludwigshafen ist von der Ludwigstraße (Mitte) in die Rheinallee 5 (Süd) gezogen. Von hier betreut die gesetzliche Krankenversicherung mit zwölf Beschäftigten nach eigenen Angaben rund 26.000 Versicherte in Ludwigshafen, Frankenthal, im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in der Verbandsgemeinde Leiningerland. „Der Umzug ist auch ein Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen. Die Stadt bleibt im dichten Geschäftsstellennetz der Barmer in der Vorderpfalz und im Rhein-Neckar-Raum von großer Bedeutung“, sagt Annette Rasch, Geschäftsführerin der Barmer in Ludwigshafen. Geöffnet ist die neue, barrierefreie Geschäftsstelle montags und dienstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 9 bis 18 Uhr.