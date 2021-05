Bargeld wird als Zahlungsmittel zunehmend von der Giro- und Kreditkarte verdrängt. Diese Entwicklung hat die Corona-Pandemie eher noch beschleunigt. Die hiesigen Banken melden deutliche Zuwachsraten bei bargeldlosen Transaktionen, während im Einzelhandel diese Tendenz nicht überall deutlich zu spüren ist.

Eine rasante Zunahme bei kontaktlosen Zahlverfahren konnte die Sparkasse Rhein-Haardt feststellen. „Während im März 2019 noch jede vierte Zahlung (27,5 Prozent) kontaktlos war, wird inzwischen mehr als jede zweite Zahlung (52,2 Prozent) durch einfaches Vorhalten der Karte vor das Terminal durchgeführt“, informiert Thomas Mansmann vom Vorstandssekretariat. Dabei stünden nicht nur hygienische Gesichtspunkte im Vordergrund. Gerade bei kleineren Beträgen sei kontaktloses Bezahlen deutlich schneller als andere Verfahren, da keine PIN eingegeben werden müsse. Etwa 75 Prozent aller Sparkassen-Kreditkarten verfügten bereits über die Funktion.

Dass inzwischen Beträge bis 50 Euro beglichen werden könnten, habe dem bargeldlosen Zahlungsverkehr einen entscheidenden Schub gegeben, unterstreicht Mansmann. Auch mobile Zahlungen per Smartphone könnten ohne Geheimzahl erfolgen. Das Gerät muss aber mit PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung gegen Missbrauch durch Dritte geschützt sein.

Trend zur Karte

Bei der Hypo-Vereinsbank geht der Trend eindeutig in Richtung Kartenzahlungen. „Allein im ersten Halbjahr 2020 stieg der Anteil der berührungslosen Bezahlvorgänge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 Prozent“, erklärt Pressesprecher Ralf Horak. Insgesamt machten die kontaktlosen Zahlungen der Kunden an der Kasse inzwischen 43 Prozent aus, ein Jahr zuvor seien es erst 32 Prozent gewesen. „Künftig werden sich der Zahlungsverkehr und die Inanspruchnahme standardisierter Bankprodukte zunehmend auf die digitalen und mobilen Kanäle verlagern, während in den Filialen die persönliche Beratung im Fokus stehen wird“, prognostiziert Horak.

Ein verändertes Zahlungsverhalten ihrer Kunden beobachtet auch die Commerzbank. „44 Prozent der Rheinland-Pfälzer greifen seit Beginn der Corona-Krise häufiger zu Girocard oder Kreditkarte als vorher“, führte Pressesprecherin Ulrike Eisenacher unter Bezugnahme auf eine von ihrem Institut beauftragte Meinungsumfrage aus. 29 Prozent verzichteten vermehrt darauf, die Karte ins Lesegerät zu schieben und bezahlten kontaktlos mit dem Smartphone oder der Fitnessuhr. „Kartenzahlungen sind bequem und hygienisch, deshalb bauen wir unsere mobilen Bezahllösungen weiter aus“, ergänzt Andreas Trump, Marktbereichsleiter der Commerzbank Frankenthal. Die Kunden setzten bei ihren Bankgeschäften verstärkt auf die Nutzung digitaler Kanäle. Die aktuelle Zuwachsrate liege bei etwa 30 Prozent.

Bares für Kleinbeträge

Die Deutsche Bank registrierte während der Corona-Pandemie eine deutlich stärkere Nutzung des bargeldlosen Bezahlens. Für Pressesprecher Christoph Blumenthal ist dies keine Überraschung. „Schließlich ist in vielen Geschäften und Restaurants das Zahlen mit Bargeld aus Hygienegründen nur in Ausnahmefällen gestattet.“ Noch überwiege der Einsatz von Debit- oder Kreditkarte. Ein steigender Anteil entfalle mittlerweile auf das Bezahlen mit dem Smartphone. Dies werde sich nach der Corona-Krise fest etablieren. „Die Bürger haben festgestellt, dass das bargeldlose Zahlen einfach, bequem, sicher und hygienischer ist“, unterstreicht Blumenthal.

Keine größeren Veränderungen im Zahlungsverhalten der Kunden hat Mike Burkhardt vom Kaufhaus Birkenmeier während der Corona-Pandemie registriert. Etwa die Hälfte zahle inzwischen bargeldlos. „Gerade bei kleineren Beträgen spielt das Bargeld noch immer eine wichtige Rolle.“ Die Angst, sich zu infizieren, sei dabei kaum ein Thema.

Gebühren fürs Wechselgeld

Ähnliche Erfahrungen macht auch Carmen Noppenberger, die am Rathausplatz ein Modegeschäft führt. Für sie gelte noch immer der Grundsatz „Bares ist Wahres“. Während jüngere Kunden häufiger die Karte benutzten, sei bei der älteren Generation das Bargeld bevorzugtes Zahlungsmittel. Sie habe den Eindruck, dass viele das Geld, das sie im Frühjahr aus Angst vor Corona von der Bank abgehoben hätten, jetzt ausgäben, meint die Einzelhändlerin.

„Das kontaktlose Zahlen ist stark auf dem Vormarsch“, erklärt Andrea Braunbeck, Filialleiterin der Buchhandlung Thalia. Den Anteil derer, die nach wie vor Bargeld verwendeten, schätze sie auf etwa 50 Prozent.

Sven Stiegler vom Edeka-Markt im Foltzring hätte nichts dagegen, wenn alle Einkäufe bargeldlos abgewickelt würden. „Die Beschaffung von Münzgeld ist für uns sehr teuer“, sagte er. Jährlich fielen einige Tausend Euro an. So müsse er beispielsweise für eine Rolle mit 50 Ein-Cent-Münzen zusätzlich acht Cent zahlen. Zugenommen während der Corona-Krise habe der Anteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Er liege zwischen 60 und 70 Prozent. Kontaktlose Systeme seien im Kommen. Auch bei den älteren Kunden habe er einen „Schwung“ zur vermehrten Kartenzahlung feststellen können, berichtet Stiegler.