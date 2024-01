Ein Pannenfahrzeug auf der B9 bei Studernheim in Fahrtrichtung Frankenthal hat am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr im starken Berufsverkehr einen größeren Rückstau verursacht. An der Stelle gibt es keinen Standstreifen. Wie die Polizei am Freitag meldete, kam es auch auf der Umleitungsroute zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.