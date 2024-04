Eine Rettungswagenbesatzung ist am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr auf der L524 südlich von Eppstein auf ein Auto aufmerksam geworden, das an der Einmündung zur L527 stand und in dem eine auf den ersten Blick leblose Person saß. Wie die Polizei meldet, stellte sich bei genauerem Nachsehen heraus, dass kein medizinischer Notfall vorlag. Der Mann auf dem Fahrersitz war schlicht eingeschlafen. Weil der Verdacht auf übermäßigen Alkoholkonsum bestand, riefen die Rettungskräfte die Polizei hinzu. Bei der Kontrolle stellten die Beamten per Schnelltest fest, dass der 23-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille aufwies und nicht über einen gültigen Führerschein verfügt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wie die Polizei betont, stellt das Fahren unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln eine der Hauptunfallursachen dar. Die Beamten warnen: Wer sich berauscht hinters Steuer setzt, gefährdet sich selbst und andere.