Von der Idee einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei Handel und Infrastruktur waren die Akteure in Pfalz, Baden und Bayern im 19. Jahrhundert noch weit entfernt. Ein Beispiel: der Streit um den Ausbau der Rheinschanze, der Keimzelle Ludwigshafens, in dem auch der Frankenthaler Kanal eine Rolle spielt.

Vor rund 200 Jahren saß der Speyerer Kaufmann Johann Heinrich Scharpff zwischen allen Stühlen. Am 23. Mai 1821 hatte er sich in einem Schreiben an die Königlich-Bayerische Regierung gewandt