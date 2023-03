Auch für die 32. Festivalausgabe von Jazz & Joy, die von 11. bis 13. August in Worms stattfindet, haben die Veranstalter hochkarätige Acts verpflichten können. Höhepunkte werden demzufolge die Auftritte der deutschen Popmusiker Alice Merton und Max Mutzke, des schottischen Rocksängers Ray Wilson und der Bigband Jazzrausch sein.

Die 1993 in Frankfurt am Main geborene Alice Merton wurde vor allem durch ihren Hit „No Roots“ bekannt, der sich hierzulande über 600.000-mal verkaufte und damit dreifachen Gold-Status erreichte. Auch international feierte sie mit der Single und ihrem Debütalbum „Mint“ große Erfolge. Ihre Musik wurde weltweit über eine Milliarde Mal gestreamt, erreichte die Top Ten Charts vieler europäischer Länder und Goldstatus in den USA, wo sie beim legendären Coachella-Festival auftrat. Vielen Zuschauern dürfte sie auch durch hren Auftritt als Jurymitglied der neunten Staffel der Casting-Show „The Voice of Germany“ bekannt sein, bei dem sie ihre Kandidatin zum Sieg führte. Im vergangenen Jahr hat sie ihr zweites Album „S.I.D.E.S.“ veröffentlicht. In Worms tritt sie am 12. August auf der Bühne am Marktplatz auf.

Neben Alice Merton wird mit Max Mutzke ein weiterer bekannter deutscher Sänger auf der Bühne stehen. Der aus Südbaden stammende Mutzke tritt gemeinsam mit dem Matti Klein Soul Trio auf. Egal ob Pop, Rock, Soul, Funk oder Jazz – Max Mutzke ist wandlungsfähig und begeistert dabei ein breites Publikum. Als Groove-Jazzer der deutschen Szene arbeitet Matti Klein regelmäßig mit Stars wie Sarah Connor oder Herbert Grönemeyer zusammen. Bei Jazz und Joy werden die beiden gemeinsam mit Lars Zander sowie André Seidel am 13. August am Weckerlingplatz auftreten.

Weltbekannt ist auch Ray Wilson, der als Sänger das letzte Genesis-Album mit aufnahm und in Worms seine „Genesis Classics“ mit im Gepäck hat. Das Album erreichte Platz zwei in den deutschen und britischen Charts, woraufhin eine erfolgreiche Europatournee mit Headliner-Shows bei „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ folgte. Darüber hinaus trat er mit Rocklegenden wie The Scorpions und Marius Müller-Westernhagen auf. In Worms wird er am 13. August auf der Bühne am Marktplatz zu hören sein.

Mit akustischem Techno-Jazz im Bigband-Format haben Jazzrausch einen neuen Stil kreiert. Keimzelle und Ausgangspunkt der Formation war eine Münchner Institution: das „Harry Klein“, einer der renommiertesten Elektro-Clubs Europas. Mittlerweile ist die Jazzrausch Bigband mit im Schnitt 120 Konzerten im Jahr eine der erfolgreichsten Bigbands der Welt und gastiert auf namhaften Festivals weltweit. In Worms wird sie am 12. August am Weckerlingplatz zu hören sein.

Infos

Karten für Jazz und Joy gibt es ab sofort im Vorverkauf unter anderem im Internet unter www.jazzandjoy.de sowie beim Ticket Service im Wormser. Bei der Early-Bird-Aktion bis zum 30. April werden Mehrtageskarten laut Veranstalter vergünstigt angeboten.