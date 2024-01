Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es geht um das Einreißen von Mauern: in den Köpfen und ganz praktisch in den Klassensälen. Das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) hat den Titel „Schule der Zukunft“ bekommen und will in den Naturwissenschaften neue Wege gehen. In der Frankenthaler Schule wird an konkreten Konzepten getüftelt.

Agiles individuelles Lernen ist das Stichwort: kein Frontalunterricht, sondern Arbeitsgruppen. Herkömmliche Klassenzimmer mit Tischreihen und Tafel sind überholt. Dafür wirken