Ein rauschendes Fest zum Abschluss der Schulzeit: In ihren Abiball stecken Oberstufenschüler oft viel Vorbereitungsarbeit und mehrere Tausend Euro. Auf der Suche nach passenden Räumen wird durchaus auch eine etwas längere Anfahrt in Kauf genommen. Die Frankenthaler Gymnasien feiern in diesem Jahr beispielsweise jeweils im Pfalzbau.

Wer passende Räume für den Abiball sucht, muss sich rechtzeitig kümmern. Im Congress-Forum Frankenthal (CFF) hatten Absolventen aus Rheinland-Pfalz in diesem Jahr Pech. Zwischen Zeugnisausgabe