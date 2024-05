Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Offenen Kanäle Rheinland-Pfalz veranstaltet die Medienanstalt Rheinland-Pfalz einen Filmwettbewerb für alle Schulen in Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Unter dem Motto „40 Sekunden – meine Pfalz“ können Schüler aller Klassenstufen bis 8. September ihren selbst gedrehten Beitrag einreichen. In 40 Sekunden sollen die Teilnehmer dabei zeigen, wie sehr ihnen die Pfalz am Herzen liegt und was die Region rund um Ludwigshafen für sie ausmacht. Die Medienanstalt weist darauf hin, dass der Beitrag jedoch die Persönlichkeitsrechte der Mitmenschen wahren muss und keine Gewaltdarstellung beinhalten darf. Es können sowohl Einzel- als auch Klassenprojekte eingereicht werden. Für die besten Beiträge werden Preise in Höhe von 1000 Euro, kostenlose Filmworkshops und einen Tag in einem Filmstudio vergeben. Weitere Informationen zum Filmwettbewerb finden sich unter www.oktv-rlp.de/40-sekunden.