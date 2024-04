Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Mittwoch einen 58 Jahre alten Mann festgenommen, der seit Januar Hotels und Geschäfte in Frankenthal und Ludwigshafen überfallen und dabei zum Teil Bargeld erbeutet haben soll. „Umfangreiche und intensive Ermittlungen“ von Kripo und Staatsanwaltschaft hätten auf die Spur des Mannes geführt, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Behörden. Der in Frankenthal festgenommene Tatverdächtige habe keinen festen Wohnsitz, stamme wohl aber aus der Region, sagte ein Polizeisprecher auf RHEINPFALZ-Rückfrage. Der 58-Jährige sei dem Haftrichter vorgeführt worden und sitze wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und weiterer Delikte in Untersuchungshaft. Die sei wegen „Flucht- und Wiederholungsgefahr“ angeordnet worden, so die Polizei. Auf das Konto des Mannes gehen nach Angaben der Ermittlungsbehörden unter anderem ein Überfall am 26. Januar auf ein Hotel in der Ludwigshafener Zollhofstraße. Am selben Tag soll er in einer Apotheke am Ludwigsplatz eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld verlangt haben. Am Morgen des 26. Februar hat der Mann nach Überzeugung der Ermittler an der Rezeption eines Frankenthaler Hotels in der Mahlastraße in die Kasse gegriffen und einen mittleren dreistelligen Betrag mitgenommen. Zuletzt soll der 58-Jährige in der Lobby eines Hotels in der Nürnberger Straße ein Brotmesser gezückt und eine Geldtasche gestohlen haben – die allerdings war laut Polizei leer.