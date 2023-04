Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Letzter Heimauftritt für die Herren des Dürkheimer HC in der Feldhockeysaison der Zweiten Regionalliga Süd: Am Sonntag (11 Uhr) empfängt das Team von Trainer Andreas Schanninger die TGS Vorwärts Frankfurt. Der Coach will eine anstrengende Saison gut zu Ende bringen.

„Ein Sieg im letzten Heimspiel wäre schön“, sagt Andreas Schanninger. Er ist zuversichtlich, dass das gegen den Tabellenvorletzten Vorwärts Frankfurt klappen wird. Das