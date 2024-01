Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in einigen Spielklassen oberhalb der A-Klasse sowie in anderen Kreisen eine große Anzahl an Absteigern und dadurch die Aufstockung mehrerer Ligen droht, kann der Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt entspannt dem Saisonende entgegensehen.

„Zur Zeit gehören der B-Klasse 27 Mannschaften an, 32 ist die angestrebte Größe. Deshalb steigen die C-Klassen-Zweiten direkt auf“, sagte Kreisvorsitzender Klaus Karl