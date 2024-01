Am 2. und 3. Februarwochenende ist wieder das Gitarre Plus Festival in Weisenheim am Berg. Für den Vortrag zum Auftakt hat Kurator Martin Müller eine besondere Spezialität vorbereitet. Der zweite Tag steht im Zeichen der klassischen Gitarre.

George Gershwins berühmte „Rhapsody in Blue“ wird 100 Jahre alt. Heute als Meisterwerk gepriesen, war es zuerst durchaus umstritten. Martin Müller hat sich mit dem Werk und seiner Entstehungsgeschichte ausführlich befasst. Und auch musikalisch hat er es durchdrungen, selbst ein Arrangement für Gitarre entwickelt und eingespielt. Die Zuhörer werden erfahren, dass es von Gershwin unterschiedliche Fassungen gibt und warum das so ist. Müller wird selbst spielen und die Themen des Werks vorstellen, er wird auch Aufnahmen präsentieren. Besonderes Schmankerl ist dabei die von Gershwin 1924 selbst eingespielte Aufnahme. Der Vortrag ist am Freitag, 2. Februar um 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Am Samstag beginnt der Festivaltag mit einem Solorecital von Ivan Petricevic schon um 16 Uhr. Auf dem Programm stehen spanische und lateinamerikanisch inspierierte Werke von Tárrega, Ponce, de Falla und des Zeitgenossen Efrain Silva. Petricevic, 1987 in Belgrad geboren, studierte Gitarre in Zagreb, Wien, Köln und Essen. Er ist mit der Neuen Philharmonie Westfalen und weiteren renommierten Orchestern aufgetreten. Den jüngsten seiner vielen internationalen Preise erhielt er 2022, den Ersten Preis und Alhambra Award der International Texas Guitar Competition.

Ema Kapor spielt

Am Abend um 19.30 Uhr spielt dann Ema Kapor. Sie wurde 1998 in Belgrad geboren, seit 2015 studiert sie Gitarre in Deutschland. Schon als Siebenjährige hat sie Gitarrenunterricht bekommen und mit zehn Jahren hat sie schon Konzerte gegeben und auf Festivals gespielt. Nach ihrem Bachelorabschluss studiert sie jetzt in Düsseldorf weiter Richtung Master. Sie hat Meisterkurse bei internationalen Gitarrengrößen genommen. Neben Solostücken wird sie im Duo mit dem Gitarristen Belmin Okanovic spielen. Okanowic wurde 1997 in Tuzla, Bosnien-Herzegovina geboren. 2012 wurde er als bester Musikstudent des Landes vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur ausgezeichnet. Er studiert mit einem Stipendium inzwischen ebenfalls in Düsseldorf. Auf dem Programm der beiden Künstler stehen klassische Werke, wie die Fantasie Opus 54 von Fernando Sor ebenso wie modernere Werke, etwa von Tango-König Astor Piazzolla und Filmkomponist Ennio Morricone.

Info

Programm: Vortrag mit Musik: Rhapsody in Blue, Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr, Eintritt frei. Solorecital mit Ivan Petricevic, Samstag, 3. Februar, 16 Uhr. Solo und Duo mit Ema Kapor und Belmin Okanovic, Samstag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr. Karten nur im Vorverkauf über vorverkauf@ehemalige-synagoge-weisenheim.de oder per Telefon

06237 97590973 oder 06353 93053