Am Donnerstag, 19.30 Uhr, kommt in Wachenheim zum ersten Mal der neue Stadtrat zusammen. Torsten Bechtel (CDU) wird in dieser Sitzung erneut zum Stadtbürgermeister ernannt. Er ist seit 2009 in diesem Amt und war am 9. Juni bei der Kommunalwahl wiedergewählt worden. Sein Mandat für den Rat hat er bereits abgelehnt. Für ihn soll Andreas Volz in den Stadtrat nachrücken. Außerdem werden bei der konstituierenden Sitzung des neuen Rats Beigeordnete gewählt.

SPD setzt auf Bohl

Für die Wahl des Ersten Beigeordneten will die SPD Jürgen Bohl vorschlagen, wie die Partei auf Nachfrage bestätigte. Der 66-Jährige ist in Wachenheim unter anderem in der Protestantischen Kirchengemeinde engagiert. Als weiteren Beigeordneten möchte die CDU Jürgen Mock ins Rennen schicken, wie die CDU auf Nachfrage mitteilte. Im zwanzigköpfigen Wachenheimer Stadtrat hat die CDU in der neuen Legislaturperiode neun Sitze, die FWG vier, die SPD und die Grünen jeweils drei und die FDP einen.