Zum Marathon Deutsche Weinstraße am 7. April werden mehr als 3000 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa erwartet.

Diese Zahl nannte Rolf Kley, Kopf des Organisationsteams bei der Kreisverwaltung, am Mittwoch in einer Sitzung von Sportstättenbeirat und Kreisausschuss. An dem Tag seien weit über 600 freiwillige Helferinnen und Helfer an der Strecke im Einsatz, zahlreiche Vereine engagierten sich. Es werde immer schwieriger, Ehrenamtliche und Sponsoren zu finden, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU): „Wir sind froh, dass es gelungen ist, die Veranstaltung zu stemmen.“ Der Marathon Deutsche Weinstraße bedeute auch eine große Wertschöpfung für den Tourismus in der Region, sagte Ihlenfeld. Sponsoren und private Spender unterstützen das Sportereignis mit Zuwendungen von insgesamt etwa 85.000 Euro, sagte Kley.