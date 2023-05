Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fussball: Mitte Februar kündigte der SV 1911 Bad Dürkheim an, dass er in der Saison 2020/21 wieder eine aktive Mannschaft am Spielbetrieb in der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt anmelden will. Doch dann kam das Coronavirus. Was ist aus den Plänen des Klubs geworden?

Nach zweieinhalb Jahre ohne Team hatte der SV 1911 Bad Dürkheim 2018 wieder eine aktive Fußballmannschaft am Spielbetrieb des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) angemeldet.