Einen Blick in die Wachenheimer Unterwelten gab es am Wochenende bereits zum sechsten Mal. Das Sektschloss beteiligte sich mit einem stimmungsvollen Lichterfest.

Die beliebte Veranstaltung war im vergangenen Jahr unter Beachtung von strengen Corona-Auflagen ausgetragen worden und nur wenige Besucher hatten sich in die Keller getraut. In diesem Jahr waren die Katakomben wieder sehr gut besucht. In sechs Kellern gab es Speis, Trank und Livemusik. Der Marktplatz, auf dem Kellerbier zu verkosten war und die Stimmung durch Musik vom DJ aufgeheizt wurde, war ebenfalls gut besucht. Im Hof des Sektschlosses konnten die Besucher die tänzerischen Vorführungen einer „Lichtergestalt aus der Unterwelt“ beobachten.

Weiniger Keller auf als früher

Wer etwas Abstand vom allgegenwärtigen Trubel suchte, konnte sich in der Ludwigskapelle an den Fotos von Thomas Brenner ergötzen. Benedikt Kranz aus Wachenheim hatte beobachtet, dass auch viele auswärtige Besucher im Ort waren. „Das ist wieder gut für die Außenwirkung von Wachenheim“, sagte Kranz, der auf jeden Fall noch den Keller der Familie Dippel aufsuchen wollte, um dort Tapas und ein Glas Wein zu genießen. Claudia und Rüdiger Kühne aus Speyer waren schon häufig in Wachenheim und nutzen die Gelegenheit, die Stadt auch einmal von unten zu begutachten. „Das ist eine wirklich tolle Veranstaltung und ich denke, dass wir heute alle Keller schaffen werden“, sagte Claudia Kühne. Ehemann Rüdiger merkte an, dass er gern noch mehr Keller von Weingütern, aber auch Privatkeller gesehen hätte. Damit spricht er jenen aus der Seele, die den zahlenmäßigen Rückgang der geöffneten Gewölbe kritisierten. Silvia und Gerd Knofe aus Wachenheim sprachen von einer „wie immer schönen Veranstaltung, die ihresgleichen sucht“. Hier treffe man immer Freunde und Bekannte und könne bei einem guten Wein entspannen. „Es ist schön, dass man in der dunklen Jahreszeit auch etwas Helles und Leuchtendes erleben kann“, sagte Gerd Knofe.

Wie sieht es in Wachenheimer Kellern aus? Am Samstag gab es reizvolle Eindrücke. Foto: Franck Im Hof des Sektschlosses taucht eine Lichtergestalt auf. Foto: Franck Gute Stimmung herrschte auch auf dem Marktplatz. Foto: Franck Die Landjugend feierte. Foto: Franck Die Sektkellerei feierte ein Lichterfest. Foto: Franck Foto 1 von 5

Eine ehemalige Wachenheimer Weinprinzessin traf sich mit Freunden und Familie im Rieslinghof. „Ich finde es immer super schön, dass man hier einen Einblick in die Unterwelten bekommt und man sieht, was unter Wachenheim so los ist“, sagte Svenja Hick, die immer gern dabei ist und die tolle Atmosphäre der Veranstaltung genoss. Sie wollte auf jeden Fall noch im Rathauskeller bei der Landjugend vorbeischauen, um dort den Rock- und Pop-Klängen von Lars und Tim Johannsen, die sonst auch mit der Band Mr. Pälzer Schorle unterwegs sind, zu lauschen.