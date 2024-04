Am Karfreitag hat der Fahrer eines grauen Hyundai gegen 13.45 Uhr auf der B271 in Höhe des Ortseingangs von Herxheim am Berg mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach nötigte er zunächst eine 29-jährige Autofahrerin, die in Richtung Kallstadt unterwegs war, durch „starkes Unterschreiten des Sicherheitsabstands“. Innerorts überholte der Verkehrsrowdy die Frau und zwei weitere vorausfahrende Wagen trotz Gegenverkehr, weshalb das entgegenkommende Fahrzeug abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei sucht Zeugen – besonders die Fahrer der beiden überholten Wagen und des entgegenkommenden Autos – und bittet diese, sich bei der Inspektion in Bad Dürkheim telefonisch unter der Nummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.