Die Handballer der HSG Eckbachtal II sind dem Aufstieg in die Pfalzliga einen Schritt nähergekommen. Die HSG II gewann am Montagabend das Nachholspiel beim TV Edigheim 31:26 (13:14) und hielt damit den schärfsten Konkurrenten um Platz zwei auf Distanz.

Lange sah es nicht danach aus, als ob sich die Gäste für die knappe Niederlage im Hinspiel revanchieren würden. Bis zur Schlussviertelstunde lagen die „Gekkos“ zurück, ehe die Mannschaft von Trainer Bruno Caldarelli fast schon auf Pfalzliganiveau agierte und sich die nächsten Zähler sicherte. Sein Team sei nervös gewesen, meinte Caldarelli. So schlichen sich leichte Fehler ein, die die routinierten Gastgeber ausnutzten. Teilweise lag die HSG II mit vier, fünf Treffern zurück. „nicht unverdient“, wie Caldarelli meinte. Nach einer Umstellung in der Abwehr betrug der Rückstand zur Pause aber nur noch einen Treffer. Doch beim 19:23 (46.) lag die HSG II wieder vier Tore zurück. Dann sei jedoch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, berichtet der Coach. Die Pausen, die er seinen Schützlingen gegönnt habe, hätten sich ausgezahlt. Einer der Schlüssel zum Erfolg sei der Torwartwechsel von Tobias Fischer zu Clemens Diehl gewesen. „Jetzt haben wir den Aufstieg selbst in der Hand. Wir dürfen aber nicht überheblich werden.“