In der Handball-Verbandsliga der Herren muss die HSG Eckbachtal in den kommenden Tagen gleich zweimal ran. Am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Bruno Caldarelli in der Sporthalle Freinsheim die VTV Mundenheim II. Am Montag (20 Uhr) gastiert das Team beim TV Edigheim. Gegen beide Kontrahenten hat die HSG II noch etwas gutzumachen.

Drei Niederlagen hat die HSG Eckbachtal II in dieser Spielzeit bislang kassiert: gegen Spitzenreiter TSV Speyer sowie jeweils im Hinspiel gegen die jetzt anstehenden Gegner. Dabei gingen die beiden ersten Partien gegen Mundenheim II und Edigheim jeweils mit einem Tor Differenz verloren.

Kein Wunder, dass Bruno Caldarelli den beiden Partien richtungsweisende Bedeutung zuschreibt, was den Ausgang der Saison für die HSG II angeht. Mit Jan Wiedemann (krank), Eric Diehl (verletzt), Tom Käfer (beruflich) und Moritz Groß (privat) fehlen dem Coach gleich vier Spieler. Mundenheim ist als Siebter schon aus dem Rennen um eine vordere Platzierung. Aber Edigheim ist der direkte Konkurrent der „Gekkos“ um platz zwei, der zum Aufstieg in die Pfalzliga berechtigt. Hinzukommt, dass der TVE noch zwei Partien in der Hinterhand hat.

Kreisklasse A: HSG Eckbachtal III – SKG Grethen

Die HSG Eckbachtal III will beim Heimspiel (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Freinsheim) gegen die noch punktlosen Dürkheimer auf jeden Fall die weiße Heimweste behalten. HSG-Trainer Armin Diehl freut sich auf das Derby, das immer etwas Besonderes sei. Sein Gegenüber Sven Jaculi wartet immer noch auf den ersten Zähler der Saison. Er erwartet eine Reaktion seiner Mannschaft auf die indiskutable Leistung vor einer Woche bei der bis dahin ebenfalls noch punktlosen HSG Mutterstadt/Ruchheim II. Für Jaculi ist die Partie eine wie jede andere. Während Jaculi fünf Ausfälle meldet, kann Diehl aus dem Vollen schöpfen. Zudem kommen immer mehr Nachwuchsspieler der HSG in der Dritten zum Einsatz.