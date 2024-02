Vermutlich bei einem Wendemanöver ist ein Sackgassenschild in der Straße Am Rosenbühl am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr beschädigt worden. Darauf machte eine Zeuge die Polizei aufmerksam, berichtet diese. Der Verursacher ist unfallflüchtig. Hinweise auf den Täter nimmt die Inspektion in Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.