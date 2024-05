Die Umweltministerkonferenz findet von Mittwoch bis Freitag, 5. bis 7. Juni, in Bad Dürkheim statt. Das hat Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) in der Stadtratsitzung am Dienstag mitgeteilt. Zunächst treffen sich nach Aussage der Bürgermeisterin die Staatssekretäre zur Länderbesprechung, einen Tag später folgen die Amtschefs und am 7. Juni geht die eigentliche Umweltministerkonferenz über die Bühne. Die Umweltministerkonferenz ist die Fachministerkonferenz für Umweltpolitik, in der die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren des Bundes und der Länder mit Stimmrecht vertreten sind.