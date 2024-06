In den Gemeinden Friedelsheim, Gönnheim und Ellerstadt dominiert auch nach den Wahlen am Sonntag weiter die FWG. Doch während die die Bürgermeisterkandidaten Wolfram Meinhardt in Gönnheim (84,1 Prozent) und Anja Bletzer (88,4 Prozent) in Friedelsheim starke Ergebnisse erzielten, waren es bei Elke Stachowiak in Ellerstadt nur 53 Prozent der Wähler, die ihr das Vertrauen schenkten. Unzufrieden ist sie dennoch nicht.

Bei der Wahl im Jahr 2019 war die 58-Jährige noch gegen einen SPD-Kandidaten angetreten. Sie gewann damals die Wahl mit 54, 6 Prozent der Stimmen gegen René Breier. Zuvor war der Ort