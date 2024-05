Ein 73-Jähriger aus Bad Dürkheim ist am Dienstag auf einem Parkplatz in der Bruchstraße Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der ältere Herr war laut Polizeiangaben um 12 Uhr gerade dabei, seinen Einkauf in den Pkw zu laden, als er von einem bislang unbekannten Spendensammler angesprochen und anschließend zum Dank umarmt wurde. Hierbei entwendete der Täter 100 Euro aus dem Geldbeutel des Seniors. Der männliche Täter war laut Polizeimitteilung 1,75 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug einen Ziegenbart. Bekleidet war der Mann, der gebrochen Deutsch sprach, mit einer lange dunklen Hose und einem hellen Hemd. Die Polizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Opfer und Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.