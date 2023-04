Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußball-Europameisterschaft ist wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden und wird in einer Woche angepfiffen. Über den Kontinent verteilt wird in elf Stadien gespielt – ein Wunsch der Uefa zum 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs. Ist das jetzt sinnvoll? Sollten Zuschauer zugelassen werden und wenn ja wie viele? Fragen an die Trainer der Region.

„Die Infektionszahlen gehen deutlich nach unten, also kann man spielen. Aber man hätte die Austragung auf zwei oder maximal drei Länder begrenzen müssen“, sagt Michael