Der Stadtrat hat am Dienstag die Tourismusstrategie einstimmig verabschiedet. Die Kölner Agentur ift hatte über zwei Jahre ein Konzept erstellt, wie sich der Tourismus in der Stadt bis 2030 entwickeln soll.

Ein Kernziel besteht darin, die Aufenthaltsdauer der Gäste in der Stadt zu verlängern. Zudem soll sich Bad Dürkheim als „das naturnahe Wohlfühlreiseziel in der Pfalz für Wein, Genuss sowie Gesundheit, Prävention und aktive Erholung“ profilieren, wie es im Leitbild heißt. Sprecher verschiedener Fraktionen mahnten an, dass es nun gelte, das Konzept mit Leben zu füllen.