Am Morgen des Pfingstmontags hat die Dürkheimer Polizei im Finkenpfad Entenküken aus einem Gully gerettet. Drei Küken einer Entenmutter mit insgesamt fünf Kindern waren in die missliche Lage geraten. Die Beamten retteten die Tiere unverletzt und brachten sie wieder zu ihrer Mutter. Im Anschluss eskortierten die Polizisten die Entenfamilie sicher in Richtung Isenach.

Passanten hatten die Beamten auf die Entenfamilie aufmerksam gemacht. Die Polizei Bad Dürkheim bedankt sich für diese Mithilfe. In solchen Fällen sei es ratsam, die zuständigen Behörden zu informieren, um eine fachgerechte Hilfeleistung zu gewährleisten.