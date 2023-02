Wegen der gesperrten Freinsheimer Bahnbrücke gilt derzeit entlang der Umleitungsstrecke in Erpolzheim Tempo 30. Geht es nach dem Willen der Gemeinde, soll diese gedrosselte Geschwindigkeit am besten dauerhaft im Ort gelten.

Zu diesem Zweck hat die Gemeinde ein Zählgerät angeschafft, um eine Argumentationsgrundlage für einen entsprechenden Antrag beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) als oberster Straßenverkehrsbehörde zu haben, erläuterte Ortsbürgermeister Alexander Bergner (FWG) auf Anfrage. Denn ohne die Zustimmung des LBM kann die Gemeinde nicht einfach Tempo 30 anordnen. Dies betont auch Jens Schäfer, Leiter des Ordnungsamts in Freinsheim. Denn nach der Straßenverkehrsordnung gilt innerhalb geschlossener Ortschaften Tempo 50. „Derzeit sind wir aber dabei, die Voraussetzungen für ein Tempolimit im Ort zu prüfen“, erklärt Schäfer.

So könne mit dem Thema Lärm argumentiert werden, dazu brauche es jedoch eine schalltechnische Untersuchung. Auch Gefahrenstellen sowie ein erhöhtes Fußgängeraufkommen könnten ein Grund für eine Geschwindigkeitsreduzierung sein. Für eine schalltechnische Untersuchung brauche man für das Zählgerät verlässliche Daten über einen „normalen“ Belastungszeitraum. Dieser sei aber derzeit wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens durch die Umleitung nicht gegeben. Im Herbst sei es wegen der Umleitungsphase während der gesperrten Landesstraße zwischen Ungstein und Freinsheim nicht möglich gewesen, an verlässliche Daten zu kommen.

Der derzeitige Verkehr treibt auch Bergner um. So habe man am Rathaus innerhalb von 24 Stunden 4000 Fahrzeuge gemessen. Deshalb sei es auch Ziel, eine Fußgänger-Furt als Bürgersteig-Ersatz am Rathaus anzubringen. Schüler, die zur oder von der Bushaltestelle am Brunnen laufen, sollen dadurch besser geschützt werden, erklärt er. Poller könnten diesen Bereich zusätzlich absichern. Bei Gegenverkehr müsse eben auf der Fahrbahn gewartet werden. So könnte in diesem Bereich zumindest die Geschwindigkeit gedrosselt werden.