Dass es beim Parkfest der Lebenshilfe darum geht, den guten Zweck zu unterstützen, haben Lebenshilfe, Laufclub Bad Dürkheim und der neue Tanzsportverein Social Dancing Bad Dürkheim am Wochenende bewiesen.

Beim neunten Benefizlauf, den die Lebenshilfe und der Laufclub veranstaltet haben, waren 72 Läufer und Walker aktiv, die insgesamt 494 Runden und zugleich auch Kilometer absolviert haben. Hauptsponsor war das Dürkheimer Autohaus Scheller, das pro Kilometer einen Euro spendete, hinzu kamen weitere Spenden und die von den Teilnehmern bezahlten Startgelder. Den Betrag von 764 Euro rundete das Autohaus auf 1000 Euro auf. „Der erlaufene Betrag wird für aktuelle Projekte genutzt, beispielsweise für die Beschaffung eines Elektro-Lastenrads für unseren Biomarkt“, sagte Wilfried Würges von der Lebenshilfe zum Verwendungszweck.

Die meisten Runden auf dem 1000 Meter langen Kurs rund um das Lebenshilfe-Areal, das Altenheim und Krankenhaus absolvierte Ali Nazari vom Laufclub. Der 31-Jährige hatte am Ende 16 Gummiringe am Handgelenk und damit ebensoviele Runden geschafft.

Läufer im Alter von drei bis 71 Jahren

Jüngste Läuferin war die dreijährige Asra Bayat, die älteste die 63-jährige Karin Markhoff. Die beiden Laufclub-Mitglieder liefen zwei und 13 Runden. Vereinskollege Michael Röper war mit 71 Jahren der älteste Läufer und legte 14 Runden zurück. Die größten Gruppen stellten der Laufclub (22 Teilnehmer), das Autohaus Scheller (neun) und das Praxisteam Dr. Jörg (acht Läufer und zwei Hunde).

Der Benefizlauf hatte coronabedingt zwei Jahre lang pausiert. Insgesamt haben bei neun Läufen 647 Sportlerinnen und Sportler 5434-mal das Lebenshilfegelände umrundet und dabei knapp 8700 Euro gesammelt.

Premiere für „Social Dancing“

Für den guten Zweck sind ab sofort auch die Aktiven des neuen Dürkheimer Tanzsportvereins „Social Dancing“ Bad Dürkheim unterwegs. Zwei Gruppen hatten beim Parkfest ihre ersten Auftritte, wie Linda Wingerter berichtet, beim Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die „Trolls“, Kinder von drei bis acht Jahren überzeugten mit knalligbunten Kostümen und zeigten laut Wingerter ansteckende Begeisterung beim Tanzen. Jugendliche und Erwachsene haben als „Sunset Dance Crew“ bei ihrer abwechslungsreichen Choreographie auch kreative Kostümwechsel gezeigt. „Eine überzeugende Premiere für den Verein die großen Anklang fand“, wie Wingerter mitteilt. Alle Spenden für die Auftritte des Vereins fließen laut Wingerter „zu 100 Prozent in soziale Projekte in Bad Dürkheim“. Die Tänzer sind unter anderem auch beim 40-jährigen Jubiläum des Alten- und Pflegeheims an den Salinen und beim Treffen des deutsch-französischen Freundschaftsvereins zu erleben.