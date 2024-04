Die Wachenheimer Feuerwehr lädt zum geselligen Miteinander beim Tanz in den Mai im Zentrum der Wein- und Sektstadt ein. Am Dienstag, 30. April, startet der Tanz ab 18 Uhr auf dem Marktplatz. Es gibt Chili con Carne aus dem Hexenkessel. Wenn die Landjugend am Tag der Arbeit den Maibaum gestellt hat, wird ab 11 Uhr zur Stärkung ein Weißwurstfrühstück gereicht, und ab 13 locken Kaffee und Kuchen. „Das werden zwei Tage mit einem bunten Programm voller Leckereien und bester Unterhaltung, die wir gemeinsam mit Freunden und Gästen, mit Groß und Klein, in einem schönen Ambiente verbringen werden“, verspricht Wehrführer Thomas Münch.