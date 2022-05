Die Entscheidung, ob der SV Weisenheim am Sand in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz den Klassenerhalt schafft, fällt erst am letzten Spieltag. Der SVW unterlag am Sonntag in der Abstiegsrunde dem VTG Queichhambach nach einem starken Beginn mit 1:4, kann sich aber am Pfingstsonntag mit einem Sieg in Frankweiler noch selbst retten.

Fünf gruselige Minuten haben die Partie entschieden: Beim Spielstand von 1:1 kassierten die Weisenheimer zwischen der 74. und 79. Minute drei Gegentore. Trotz der großen Bedeutung für beide Mannschaften blieb es sehr fair. Schiedsrichter Kai Ullmer aus Rheinhessen zeigte keine einzige Karte.

Bereits vor dem Anpfiff musste SVW-Trainer Sebastian Dumont einen Rückschlag hinnehmen, denn Stürmer Rainer Stork zog sich beim Aufwärmen eine Zerrung zu. „An dieser Verletzung leide ich schon seit Wochen“, informierte Stork, der es trotzdem versuchen wollte.

In der ersten Hälfte schien es trotzdem lange nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Gastgeber in Führung gehen sollten. Sie hatten deutlich mehr vom Spiel, fielen aber ansonsten nur durch eine schlechte Chancenverwertung auf. Insbesondere Lukas Löffel hatte mehrere gute Möglichkeiten zur Führung. „Wir dürfen uns bei unserem Torwart Daniel Brust bedanken, dass wir nie in Rückstand geraten sind“, lobte Gästetrainer Edin Pita seinen Schlussmann. Fünf Minuten vor der Pause ging seine Mannschaft schließlich überraschend in Führung, als Maximilian Wilhelm eine Flanke von rechts von Mirand Kryeziu zur 1:0-Halbzeitführung verwertete.

Offener Schlagabtausch mit vielen Chancen

Die zweite Hälfte war nicht einmal zwei Minuten alt, als Mark Heisel mit einem Flachschuss von der linken Seite zum 1:1 traf. Danach sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Dass der ASV Maxdorf inzwischen deutlich gegen den TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen führte, war bekannt und motivierte beide Teams, auf Sieg zu spielen. Ein Doppelschlag von Wilhelm brachte Queichhambach dann auf die Siegerstraße. Beim 3:1 löste er sich nach einem weiten Abschlag von Brust geschickt von der Weisenheimer Abwehr und nutzte dies eiskalt. Nur eine Minute später nutzte Kevin Dausch eine Vorlage von Daniel Kopf zum 4:1.

Mit der Einwechslung von Malik White kam noch etwas Belebung ins Weisenheimer Offensivspiel, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Nach dem Abpfiff saßen alle SVW-Spieler nebst deren Trainern sprachlos auf dem Boden. Aber auch Queichhambach benötigt am kommenden Sonntag noch einen Punkt, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Dass der ASV Maxdorf sein letztes Spiel beim Tabellenvorletzten SV Minfeld gewinnen wird, müssen alle Konkurrenten unterstellen. In diesem Falle würde dem SVW in Frankweiler ein Unentschieden nicht reichen.

So spielten sie

SV Weisenheim am Sand: Salzner - Lindenau, Groh, Kolonko, Kiefel - Mark Heisel, McCarty (46. Terzi), Emig (84. Hermes), Zajac (70. Jamall) - Tim Heisel (88. Becker), Löffel

VTG Queichhambach: Brust - Kryeziu, Weisner, Lelle (87. Keller), Wachter - Kopf (85. Zingel), Nöske, Weisner, Albrecht (61. Cerniauskas) - Wilhelm (82. Schumacher), Dausch

Tore: 0:1 Wilhelm (40.), 1:1 Mark Heisel (47.), 1:2, 1:3 Wilhelm (76., 78.), 1:4 Dausch (80.) - Beste Spieler: Mark Heisel, Tim Heisel - Brust, Dausch, Wilhelm - Zuschauer: 150 - Schiedsrichter: Ullmer (Gabsheim)