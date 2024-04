Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr hat der SV Weisenheim in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz zwei Spiele in Folge gewonnen. Der 5:1 (2:0)-Sieg gegen die TSG Eisenberg war völlig ungefährdet.

„Bevor wir das 1:0 schießen, hätten wir schon den einen oder anderen Treffer erzielen können“, sagt Weisenheims Spielertrainer Daniel Schattner. Damit meint er einige sehr