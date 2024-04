Der Sturm am Montag und in der Nacht auf Dienstag ist aus Sicht der Feuerwehren glimpflich verlaufen.

Die Dürkheimer Rettungskräfte wurden zunächst am Montagabend zunächst wegen eines vermeintlich umgestürzten Baums in die Weinstraße im Ortsteil Ungstein gerufen. „Es handelte sich aber nur um einen Blumenkübel“, erzählt Wehrleiter Karlheinz Bayer. Wegen eines tatsächlich umgestürzten Baums musste seine Leute dann aber nachts ins Dürkheimer Bruch ausrücken. „Er war auf den Fahrradweg Richtung Birkenheide gefallen, daher haben wir ihn lieber beseitigt“, erklärt Bayer.

In der Verbandsgemeinde Wachenheim stürzte einzig ein Baum in der Dürkheimer Straße in Friedelsheim um, der daraufhin über die Fahrbahn ragte. Deswegen rückte die um 19.20 Uhr alarmierte Friedelsheim-Gönnheimer Wehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an. Sie beseitigten den Baum soweit, dass die Straße wieder befahrbar war. Um 20.30 Uhr war der Einsatz vorbei. „Ansonsten war es ruhig“, berichtet Wehrleiter Christian Schmitt.

Drei kleinere Einsätze löste das Unwetter in der Verbandsgemeinde Freinsheim aus. Laut Pressesprecher Bodo Wenngatz entfernten die Kallerstadter Kameraden einen umgestürzten Baum im Bereich des Hundesportsvereins und abgebrochene Äste von einem Fahrrad im Dorf. In Weisenheim am Sand hatte der Sturm an einem Wohnhaus Dachziegel gelockert. „Sie hingen im Schneefanggitter, und wir haben sie mit Hilfe unserer Drehleiter heruntergenommen, damit sie niemandem auf den Kopf fallen“, erläutert er.