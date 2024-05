Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Vogelschutz liegt den Naturschützern des BUND in Weisenheim am Sand besonders am Herzen. Manfred Vogel und Harald Schwentker haben bei einer Ortsbegehung erklärt, was wichtig ist, wo die Probleme liegen und warum sie weitere Unterstützer suchen.

„Schauen Sie sich an, wie groß einige Felder hier sind, daran können Sie erahnen, wie wichtig unsere Flächen sind,“ weist Harald Schwentker auf die Notwendigkeit der Ausgleichsflächen