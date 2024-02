Evangelische und katholische Frauen aus dem Wachenheimer Weltgebetstag-Team begehen den Weltgebetstag in Wachenheim als Friedensgebet am Mittwoch, 28. Februar. Zur Begründung: Die Liturgie des Weltgebetstags für den 1. März sei von christlichen Frauen aus Palästina gestaltet worden. Nach den Anschlägen der Hamas auf Israel sei diese Liturgie kritisiert, zurückgezogen und vom Weltgebetstag-Komitee inhaltlich überarbeitet worden. Die Geschichte des Nahost-Konflikts sei komplex, zudem seien antisemitische Strömungen erschreckend, die auch in Deutschland aufflammten. Die Sehnsucht nach Frieden habe in Wachenheim seit zwei Jahren im Mittwochs-Friedensgebet ihren Ort gefunden. Daher wird das Friedensgebet am Mittwoch, 19 Uhr, protestantische Kirche, den Frieden im Nahen Osten thematisieren. Die Musikgruppe NotaBene gestaltet das Gebet musikalisch.

Wer den Weltgebetstagsgottesdienst am 1. März mitfeiern möchte, könne dies in den umliegenden Gemeinden tun. So etwa in Bad Dürkheim in der Schlosskirche. Hier lädt die Protestantische Kirchengemeinde um 19 Uhr zum Ökumenischen Weltgebetstags-Gottesdienst der Frauen ein. Titel: „Palästina, durch das Band des Friedens.“ Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Beisammensein mit landestypischen Speisen.