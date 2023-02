Bei der Seebacher Kerwe, die vom 20. bis zum 25. Juli gefeiert wird, gibt es erstmals ein Kinderprogramm. Das hat Ortsvorsteher Günter Eymael im Anschluss an die Ortsbeiratssitzung mitgeteilt. Ziel sei es, Eltern einen entspannten Kerwebesuch zu ermöglichen und sie möglicherweise für die ehrenamtliche Arbeit in einem der Seebacher Vereine zu begeistern. Wie Eymael weiter sagte, zieht sich der TV Seebach aufgrund von Personalproblemen von der Kerwe zurück, dafür springen der Pfälzerwald-Verein und der Kulturverein ein. Auch in diesem Jahr soll es wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um die Kerwe geben, kündigte Eymael an.