Der SC Rhein-Neckar reist am Samstag zum Treffen der Spitzenteams der Squash-Regionalliga nach Mainz. Die Vorfreude ist groß, auch wenn die Punkteausbeute wohl eher klein sein wird.

„Wir sind mitten in der Saison, alle sind fit. Jeder hat Bock. Auch wenn es schwer wird, zu punkten, machen solche Partien mehr Spaß, als wenn man die Begegnung in 40 Minuten mit 4:0 gewinnt“, sagt Markus Herrmann (Grünstadt). Neben dem Kapitän spielen am Samstag für den SC Rhein-Neckar Thomas Schmidt (Bad Dürkheim), Christophe Le Lan (Limburgerhof) und Thorsten Janz (Ludwigshafen). Verzichten muss man auf Gabor Krasznai (Bad Dürkheim).

Der SC Rhein-Neckar, derzeit Tabellendritter, treffen auf den Spitzenreiter Idar-Oberstein und den Tabellenvierten Mainz. Da der Tabellenzweite Germersheim spielfrei ist, könnte das Trio, das sich am Samstag in Mainz zu den drei Spitzenbegegnungen trifft, danach die Ränge eins bis drei einnehmen – je nach Ausgang.

Besonders viel rechnet sich der SC nicht aus. „Mainz hat einen Heimspieltag und empfängt den Tabellenführer und mit uns einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zwei. Die stellen eine starke Mannschaft“, sagt Herrmann und fügt an: „Und Idar-Oberstein würde mit zwei Siegen die Meisterschaft quasi entscheiden. Klar, dass die auch mit ihrer besten Mannschaft kommen.“