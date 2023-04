Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FC Leistadt hat die Saison 2021/22 auf dem letzten Platz in der Abstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord/West abgeschlossen. Glückliche Umstände führten dazu, dass die Leistadter in der Liga blieben. Jetzt ist ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

„Wir wussten, dass es nur dann zum Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib gegen den VfL Neuhofen, der Letzter in der Staffel Süd/Ost wurde, kommen würde, wenn 08 Haßloch