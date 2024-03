Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vier Partien ist Bezirksligist Rot-Weiss Seebach ohne Sieg. Diese Flaute will das Team am Donnerstag im Heimspiel gegen den starken Tabellensechsten FC 08 Haßloch beenden. Der endgültige Spielort steht derweil erst am Morgen des Spieltages fest.

„Wir sind in einer Ergebniskrise, denn die Leistung war auch gegen Freinsheim im Derby gut“, sagt der Kapitän und spielende Co-Trainer Robin Schwehm. Er vertritt derzeit Coach Jan-Marvin