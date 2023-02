Gelungener Start ins Jahr 2023 für den Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach. Im ersten Spiel nach der Winterpause hat das Team von Trainer Roland Beck gegen den Abstiegskandidaten FVP Maximiliansau 3:0 (1:0) gewonnen, allerdings Kevin Schwehm wegen einer Roten Karte verloren.

„Wir hatten einen Plan, wie wir dem Gegner Probleme bereiten wollen. Der ist aufgegangen“, sagt der erfahrene Coach Roland Beck und die Freude darüber ist ihm anzumerken. Ziel sei es gewesen, die Südpfälzer bei ihrem Spielaufbau sofort und konsequent zu stören. So zwangen die Rot-Weissen den Neuling über den gesamten Platz in Eins-gegen-eins-Duelle, wenn es überhaupt dazu kam. Maximiliansau habe sich häufig in den lang geschlagenen Ball geflüchtet. „Wir haben gut zugestellt, sodass der Gegner auf eine hohe Fehlpassquote kam“, ergänzt Beck. Ergebnis dessen war das 1:0, als Georg Ester, in Abwesenheit von Jason Harrison als zentrale Spitze aufgeboten, auf einen Pass spekulierte, diesen erlief und das Führungstor markiert (27.).

Schwehm kassiert Rote Karte

Einen Rückschlag mussten die Gastgeber allerdings zwei Minuten später hinnehmen. In einer unübersichtlichen Situation bei einer Spielunterbrechung soll Kevin Schwehm seinem Gegenspieler den Ball in den Rücken geworfen haben. „Der Schiedsrichter hat dies als Unsportlichkeit ausgelegt und Kevin die Rote Karte gezeigt“, schildert Beck die Szene. Mit einem Mann mehr witterten die Gäste Morgenluft und hatten auch eine große Ausgleichschance, die jedoch Torwart Marius Schappacher mit einer tollen Rettungstat zunichte machte. „Insgesamt haben wir die Unterzahl mit großem läuferischem Aufwand kompensiert. Kompliment an die Jungs“, betonte der Trainer.

Für die Entscheidung sorgte Bruno Ribeiro nach prima Hereingabe von André Werner (77.). „Es war die Kopie des Treffers zum 2:0 beim LSC, den ebenfalls Werner auflegte“, erinnert sich Beck. Damals war Harrison der Abnehmer. Mit dem 3:0 setzte Robin Schwehm, der handlungsschneller als die Südpfälzer agierte, wenig später den Schlusspunkt unter eine gelungene Vorstellung der Rot-Weissen.