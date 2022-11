Das Spitzenspiel in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West steigt am Sonntag, 15 Uhr, bei Spitzenreiter SG Mußbach, der Verfolger Rot-Weiss Seebach II erwartet. Friedelsheim und Ellerstadt können mit Heimsiegen ihren Saisonzielen ein Stückchen näherkommen.

Die SG Mußbach spielt eine grandiose Runde und hat alle Mannschaften mit Ambitionen besiegt. Gegen die Kleinen tat sich die SG jedoch schwer, wie die 1:3-Niederlage bei Böhl-Iggelheim II und das 3:3 am Sonntag bei Aufsteiger Gronau zeigen. Da gaben die Mußbacher sogar einen 3:0-Vorsprung aus der Hand. „Ich lasse mir etwas einfallen, habe dazu schon gewisse Vorstellungen“, sagt der Seebacher Coach Marcel Beck, der mit Christian Schwindinger ein Trainerduo bildet. Rot-Weiss Seebach II hat zuletzt viermal in Folge gewonnen und kommt ausgeruht nach Mußbach, weil die Mannschaft zweimal spielfrei war. Gewinnen die Gäste, dann rücken sie Mußbach auf die Pelle und haben nur noch drei Punkte Rückstand.

Auch der TuS Friedelsheim hat nach den Derbysiegen gegen den TV Ellerstadt (8:1) und den TuS Wachenheim (2:1) eine breite Brust vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den FC Hambach. „Es macht sich gerade etwas Euphorie breit. Den Schwung wollen wir mitnehmen und streben gegen Hambach drei Punkte an“, verdeutlicht Nicolas Wrede, Spielertrainer des Tabellenvierten Friedelsheim. Allerdings ist Vorsicht angebracht. Die Hambacher sind gut drauf und haben nach drei Siegen in Folge am Sonntag dem Aufstiegsaspiranten VfL Neustadt ein respektables 0:0 abgetrotzt. Auswärts ist Hambach mit vier Siegen in sechs Begegnungen besonders stark.

In ganz anderen Regionen bewegt sich der TV Ellerstadt, für den es nur darum geht, irgendwie in der Liga zu bleiben. Nach dem einzigen Saisonsieg gegen die SG Elmstein/Iggelbach (3:1) folgten sechs Niederlagen, wobei der Tabellenletzte bis auf das unglückliche 2:3 gegen Wachenheim stets chancenlos war. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Geeren die SG Böhl-Iggelheim II. Keine unlösbare Aufgabe, allerdings zeigt bei der SG die Formkurve steil nach oben, und Ellerstadt hatte bei der 0:6-Niederlage bei der SG Neidenfels/Lambrecht nur zwölf Mann auf dem Spielberichtsbogen stehen.

Der Höhenflug des FV Freinsheim II ist gestoppt. Nach einer respektablen Serie von neun Partien ohne Niederlage hat das Team von Spielertrainer Tobias Haffke nach der 0:2-Niederlage in Ebertsheim am Sonntag auch das Spitzenspiel gegen den ungeschlagenen VfR Grünstadt II 1:2 verloren. Es war die erste Heimniederlage der Blau-Weißen. Da aber auch der MTSV Beindersheim sein Spiel in Flomersheim in den Sand setzte, ist zumindest die Vizemeisterschaft weiter ein heißes Thema, wenngleich auch Mörsch und Sausenheim noch mitmischen. Um ihre Chance zu wahren, müssen die Freinsheimer am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellensiebten TSV Eppstein punkten, was allerdings ein schwieriges Unterfangen darstellt.

Eine auf dem Papier leichte Aufgabe wartet auf den SV Weisenheim II, der am Sonntag, 13 Uhr, den SC Bobenheim-Roxheim II empfängt. „Es muss immer erst gespielt werden. Wir können es uns nicht erlauben, irgendein Team zu unterschätzten“, warnt Trainer Michael Koback. Nicht ohne Grund, denn die Gäste haben vor einer Woche mit 2:1 gegen Eisenberg II ihren ersten Sieg gefeiert und die Rote Laterne an den Gegner abgegeben. Die Weisenheimer hingegen haben gegen Bockenheim eine 1:4-Heimniederlage eingesteckt und sind auf Rang elf abgerutscht. „Wir schlagen uns immer selbst“, ärgert sich Koback. Zunächst versäumte es sein Team, die Führung auszubauen, um mit einem „dämlichen Doppelpack“ kurz vor der Pause auf die Verliererstraße zu geraten.