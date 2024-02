Ungewöhnlich lang war die Spielpause für die Elektrorollstuhl-Spieler der Rolli Teufel Ludwigshafen, doch am 2. März geht es endlich wieder los. Startete die Powerchair-Hockey-Bundesliga in den vergangenen Jahren mit mindestens einem Treffen der Mannschaften im Herbst, werden die fünf Spieltage der Saison 2023/24 im Monatstakt ausgetragen und mit Heimspielen für die Rolli Teufel Mitte Juni in Bad Dürkheim angeschlossen.

Keiner der beteiligten sechs Vereine habe im Herbst 2023 einen Spieltag austragen können, erläutert der Vorsitzende Peter Epperlein die Terminumstellung. So hätten auch die Rolli Teufel in ihrer Trainingshalle in der Mosaikschule Ludwigshafen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Möglichkeit, Bundesligapartien auszutragen. Die Gymnasiums-Sporthalle in Bad Dürkheim als genereller Ausweichort ist in den Herbstmonaten voll belegt. Der Rollstuhlsport-Verband als Bundesliga-Ausrichter habe eine Änderung der Situation ins Auge gefasst, die aber noch nicht spruchreif sei.

Los geht es für die Rolli Teufel Ludwigshafen am 2. März mit dem ersten Bundesliga-Spieltag beim Aufsteiger Hurricanes Bochum, den Peter Epperlein nach dem souveränen Aufstieg als ungeschlagener Meister der Zweiten Bundesliga für stark und auch in der neuen Umgebung konkurrenzfähig einschätzt, zumal mit Johanna Ruhrbruch eine Nationalspielerin im Kader steht. Allerdings werde für den Aufsteiger der Umstieg auf die in der ersten Liga geforderte Geschwindigkeit der Elektrorollstühle von 15 Kilometer pro Stunde das größte Problem werden, weiß Epperlein aus eigener Erfahrung: „Das kostet viel Geld und Nerven.“ Drei Spiele stehen am ersten März-Wochenende im Bochumer Gesundheitscampus für die Rolli Teufel auf dem Programm, in denen mit dem amtierenden deutschen Meister Black Knights Dreieich I, Vizemeister Star Drivers Bad Kreuznach und dem Tabellendritten Black Knights Dreieich II gleich die besten Teams der Vorsaison auf der anderen Seite des Spielfeldes stehen. Als Außenseiter strebt man dennoch die ersten Punkte in einer Saison an, die man möglichst ohne Abstiegssorgen bewältigen will.

Die Voraussetzungen dafür sieht der Vorsitzende positiv. Seit Januar wird regelmäßig trainiert, auf ein Trainingslager zur Vorbereitung hat die Mannschaft allerdings diesmal verzichtet. Die Höhen und Tiefen aus der letzten Saison seien größtenteils technisch und gesundheitlich bedingt gewesen. Von der technischen Seite her habe man vorgebeugt und relevante Ersatzteile auf Lager liegen. Mit einem verbreiterten Kader hoffe man, auf erneute personelle Engpässe während der eng getakteten Saison reagieren zu können. So stoßen mit den Handschlägerspielern Amir Gholami und Dylan Beilmann zwei Nachwuchskräfte aus Ludwigshafen zum Team, die man erstmals klassifizieren lassen wird. „Den Klassenverbleib ungefährdet und solide erreichen“, geben der Vorsitzende und alle Beteiligten der im Vorjahr auf Rang vier gelandeten Rolli Teufel Ludwigshafen als Ziel aus. Sie setzen vor allem wieder auf die Tore von Nationalspieler David Huber und dem in der Vorsaison zum besten Spieler der Klassifizierungspunktzahl (KP) 2,5-3 gewählten Dennis Respondek. Möglichst ohne sportlichen Stress will das Team in die Vorbereitung des finalen Spieltages am 15. Juni in Bad Dürkheim gehen, den man nach Auskunft des Vorsitzenden bereits jetzt im Blick hat: „Natürlich wollen wir einen Saisonabschluss, der für alle Mannschaften noch einmal ein Höhepunkt wird. Es ist aber noch zu früh, über Einzelheiten zu reden, weil wir nicht wissen, ob alles so klappt wie wir uns das vorstellen.“