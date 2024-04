Seit 8. März können Postbank-Kunden in der Filiale in der Mannheimer Straße kein Geld mehr am Automaten abheben. Nachdem sich beim ersten Reparaturversuch herausgestellt hatte, dass ein gravierender Softwarefehler den Ausfall verursacht hatte, sollte am 18. März Techniker eine Neuinstallation vornehmen. Kurz vor Ostern und über die Feiertage berichteten RHEINPFALZ-Leser jedoch erneut, dass der Automat nicht funktioniere. Ist das immer noch der Fall oder schon wieder?

Wir haken bei Banksprecher Hartmut Schlegel nach. „Mit diesem Gerät haben wir tatsächlich ernsthafte Probleme“, räumt er an. Mitte März eine neue Software einzuspielen und anschließend den Automaten wieder in Betrieb zu nehmen, habe nicht geklappt. „Auch mit der neuen Software gab er Fehlermeldungen aus. Wir mussten ihn wieder vom Netz nehmen“, berichtet er.

Am Dienstag hätte der Serviceprovider einen neuen Versuch unternehmen sollen, das Gerät zum Laufen zu bringen. Dieser Termin wurde laut Schlegel jedoch abgesagt und auf den kommenden Donnerstag, 4. April, verschoben. „Wir sind zuversichtlich, dass das Gerät danach wieder zuverlässig funktioniert, und entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie in Kauf nehmen mussten“, erklärt er.