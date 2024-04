Die „Playmobil-Römer“ sind zurück im Stadtmuseum Bad Dürkheim! Von Sonntag an ist die beliebte Sonderausstellung, die an gleicher Stelle erstmals 2019 präsentiert wurde, erneut zu sehen – erweitert um neue Dioramen.

Das Besondere an den von dem Pfälzer Römer-Enthusiasten Peter Linn, der sich im Museumsverein Böhl-Iggelheim engagiert, detailgetreu mit unzähligen Figuren und Modellen der Zirndorfer Spielzeug-Marke nachgebauten Szenen: Die Kulissen ruhen, obwohl ursprünglich „nur“ für die eigenen Kinder konzipiert, auf „wissenschaftlichem Fundament“ und informieren über den historischen Kontext. Zum Teil stellen sie tatsächliche Fundorte in der Region nach, so die Villa von Weilberg, die Töpfereien von Rheinzabern oder den Steinbruch am Kriemhildenstuhl. Von Schiffen über Legionen bis hin zu Tempeln, jedes Detail ist liebevoll ausgearbeitet und erzählt vom Leben vor 2.000 Jahren in Stadt und Land.

Die Ausstellung läuft bis 1. September. Am Eröffnungstag am Sonntag, 28. April, können die Besucherinnen und Besucher ab 15 Uhr in die Welt der Playmobil-Römer eintauchen. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Führungen, auch außerhalb der Öffnungszeiten, sind auf Anfrage an stadtmuseum@bad-duerkheim.de möglich.