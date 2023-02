Am Rosenmontag ist Pfarrer Gerhard Gruca im Alter von 87 Jahren verstorben. Er hatte bis vor wenigen Jahren in der Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus in den Gottesdiensten vor allem in Friedelsheim ausgeholfen. Pfarrer Gruca war zunächst selbst Franziskaner, bis er in der Erzdiözese Freiburg in den Schulgottesdienst übertrat. Er war laut Pfarrer Thomas Diener „Lehrer mit Leib und Seele, interessiert an den Fragen der Zeit, stets in Auseinandersetzung mit jungen Menschen“. Die Pfarrei werde ihn in Erinnerung behalten „und dankbar sein für das Gute, das er getan und unter den Menschen gewirkt hat“, teilt Pfarrer Diener mit.