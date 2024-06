Der Pfälzerwald-Verein Seebach lädt am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juni, jeweils ab 11 Uhr zum Waldfest auf dem Vereinsgelände im Luitpold Weg 3 ein. Für Essen und Trinken sei an beiden Tagen bestens gesorgt, lassen die Organisatoren wissen. Der ökumenische Gottesdienst beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Musikalische Untermalung gibt es am Samstag ab 14 Uhr, tags darauf spielt von 17 bis 19 Uhr die Stadtkapelle Bad Dürkheim. Spaßigen Aktivitäten wie Klettern, Boulen und Moelkky dürfen die Festbesucher jederzeit nachgehen, kündigt der Verein an.