Das Open Air Filmfestival ist fester Bestandteil des Limburg Sommerprogramms im Refektorium der Klosterruine hoch über Bad Dürkheim. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim präsentiert die Filmwelt Grünstadt ein abwechslungsreiches Programm aktueller Filme und Klassiker.

Nach den pandemiebedingten Platzbeschränkungen im Vorjahr freut sich der Grünstadter Filmweltbetreiber Oliver Lebert, dass er nun die volle Zahl von 190 Sitzplätzen im Refektorium der Limburg anbieten kann. „Wir haben unser Programm speziell auf erwachsene Filmfans ausgerichtet und zeigen neben mehreren aktuellen Filmen den Kultklassiker ,Grease’ und ,Grüne Tomaten’ aus der ,Best of Cinema’-Reihe“, erklärt Lebert.

Das Programm startet am Dienstag, 16. August, mit dem deutschen Spielfilm „Contra“ von Söhnke Wortmann, der Ende Oktober 2021 ins Kino kam. Die sozialkritische Komödie erhielt von der Deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat „besonders wertvoll“. In der Begründung heißt es, der Film schaffe Identifikationsmodelle für unterschiedliche Generationen. Im Film stehen sich die junge Nilam Farooq als Erstsemesterstudentin und Christoph Maria Herbst als durchaus typisch verkörperter Professor gegenüber. In Deutschland stand der Film mehrere Wochen auf Platz 1 der Arthouse-Kinos-Charts.

„Wunderschön“ mit fünf Frauen

Am Mittwoch, 17. August, folgt der Episodenfilm „Wunderschön“ der deutschen Regisseurin und Filmschauspielerin Karoline Herfurth von 2022. Der Film zeigt mit Humor und Sensibilität den Alltag von fünf Frauen im Spannungsfeld zwischen angekratzter Selbstwahrnehmung und vermeintlich notwendiger Selbstoptimierung in unterschiedlichen Lebensphasen. Der Film erhielt 2022 den Deutschen Filmpreis und wurde ebenfalls mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet.

Der Kultklassiker „Grease“ mit John Travolta und Olivia Newton-John steht am Donnerstag, 18. August, auf dem Programm. Eine Gelegenheit für alle, die in Erinnerungen schwelgen und die Teenie-Welt von 1978 noch einmal erleben möchten.

Wohlfühlfilm mit Happy End

Am Freitag, 19. August, ist Zeit für einen Wohlfühlfilm mit Happy End. „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ist der dritte Teil der erfolgreichen französischen Komödienreihe über die Probleme eines Ehepaars mit seinen Töchtern und deren Ehemännern, die unterschiedlichen Konfessionen und Nationalitäten angehören. Inzwischen ist die Vorstellung auf der Limburg schon so gut wie ausverkauft.

Die besondere Szenerie der Klosterruine bietet die richtige Atmosphäre für den Familienfilm „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ am Samstag, 20. August. Er ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Der mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnete Film ist eine Geschichte in bunten, phantasievollen Bildern und mit skurrilen Figuren und Phantasiewesen.

Anrührende Frauenfreundschaft

Das Filmfestival endet am Sonntag, 21. August, mit „Grüne Tomaten“ aus der Reihe „Best of Cinema“. Es ist die anrührende Geschichte einer Frauenfreundschaft aus dem tiefen Süden der USA, die in Rückblenden erzählt wird.

Beginn der Vorstellung ist immer 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Die Anfahrt zur Klosterruine ist ausschließlich mit dem Buspendelverkehr ab Wurstmarktplatz möglich. Vor Ort gibt es keine Abendkasse. Das Ticket kostet 12 Euro und ist online über www.filmwelt-gruenstadt.de erhältlich und kann bis Vorstellungsbeginn gekauft werden. Es besteht kein Rückgaberecht. Die Vorstellungen finden auch bei Regen statt.

INFO:

Buspendelverkehr 16. bis 21. August, Filmstart jeweils 21 Uhr, Wurstmarktplatz ab: 19 Uhr, 19.40 Uhr, 20.20 Uhr, Busbahnhof ab: 19.10 Uhr, 19.50 Uhr, 20.30 Uhr.