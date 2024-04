Am Samstag verwandelt sich die Dürkheimer Innenstadt wieder in eine Partymeile. Insgesamt 13 Livekonzerte laden beim Nightgroove zum Feiern und zur Kneipenwanderung ein.

Bereits zum 13. Mal erwartet die Besucher des Dürkheimer Musikfestivals „Nightgroove“ ein abwechslungsreichen Programm in der langen Nacht der Livemusik. Am Samstagabend kann die Reise durch die beteiligten Lokale, quer durch die Jahrzehnte und quer durch die verschiedensten Stilrichtungen der Musik beginnen: von Rock’n Roll, R&B, Rock, Pop, Funk, Blues, Latin, Folk und Soul, mal laut, mal leiser.

Die Konzerte beginnen in der Regel um 20 Uhr und enden zwischen 24 und 2 Uhr. Wer dann immer noch Lust auf Party hat, kann im Dürkheimer Fass und im Room Club in der Kurbrunnenstraße bis 3 Uhr weitermachen. Dort legen ab 22 Uhr SWR3-DJane Tatjana Orffé beziehungsweise DJ Rolando Garcia auf.

Die folgenden Örtlichkeiten beteiligen sich am Nightgroove: Altes Weingut am Maxbrunnen, Cha Cha Bar, Dürkheimer Haus, Eiscafé Cortina, K-Bar, Kulturzentrum Haus Catoir, Mercure Hotel, Restaurant Stadtblick, Salinarium, Stadtmuseum, Tanzhaus La Danza, Dürkheimer Fass und Room Club.

Für 16,50 Euro im Vorverkauf und 19,50 Euro am Abend gibt’s ein Eintrittsarmbändchen und damit freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés. Vorverkauf in allen beteiligten Lokalen sowie in der Tourist Information, im Hit-Markt, im Salinarium oder online unter www.nightgroove.de. Kurzentschlossene können Tickets am Samstag ab 19 Uhr in den beteiligten Lokalen erwerben.

Das Programm ist im Internet unter www.nightgroove.de einzusehen.