Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadtverwaltung möchte die Beschilderung öffentlicher Parkplätze und -häuser verbessern. Dazu sollen die Parkmöglichkeiten nummeriert werden und teilweise neue Namen erhalten. Auch eine neue Fläche soll hinzukommen.

Gerade an Wochenenden in der Tourismus-Saison ist das Problem augenfällig: Stoßstange an Stoßstange quälen sich die Autofahrer in Richtung Wurstmarktplatz, auf der B37